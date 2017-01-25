Трамп подпишет указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп сегодня подпишет указ о строительстве защитной стены на границе с Мексикой и с этого начнет выполнение своей программы по ограничению масштабов нелегальной иммиграции и укреплению национальной безопасности. В числе мер, также намеченных к утверждению сегодня и в ближайшие дни, ограничение числа беженцев, которые могут перебраться жить в США, и запрет на въезд граждан из стран с высоким уровнем терроризма.

Как и обещал новый президент США, он намерен заняться решением проблемы нелегальной иммиграции, которая, по его мнению, вышла из-под контроля и угрожает безопасности и жизни страны. Сегодня у Дональда Трампа запланирован визит в Министерство внутренней безопасности США, где он подпишет указ о выделении правительством средств на строительство стены на границе с Мексикой. О том, что указ будет подписан сегодня, президент предупредил накануне. «Завтра запланированы масштабные дела в области национальной безопасности. В числе прочего мы будем строить стену!» — написал он в своем Twitter. По мнению господина Трампа, стена является ключевым элементом для контроля над потоками нелегальных мигрантов, пересекающих границу. Президент несколько изменил планы финансирования этого проекта: в ходе предвыборной кампании он утверждал, что за строительство заплатит Мексика, но теперь, по его словам, изначально средства поступят от американских налогоплательщиков, а потом расходы компенсирует Мехико. Стоимость проекта оценивается в $20 млрд.

«В числе прочих мер», которые пообещал Дональд Трамп, как ожидается, будет объявлено об ограничении доступа в США беженцев из стран с высоким уровнем терроризма, включая Афганистан, Ирак, Сомали, Сирию и другие страны Ближнего Востока. По некоторым данным, гражданам этих стран в течение 30 дней вообще не будут выдавать визы, чтобы у правительства было время разработать новую процедуру проверки иммигрантов на наличие у них связей с террористами. При этом для христиан и представителей других религиозных меньшинств, бегущих из этого региона, будет сделано исключение.

Таким образом, серьезно изменится программа приема беженцев, действовавшая при Бараке Обаме. Предшественник Дональда Трампа увеличил число беженцев, которые должны быть приняты и устроены в США, до 85 тыс. человек, из них 10 тыс.— сирийцы. В текущем году планировалось принять 110 тыс. беженцев. Однако, согласно планам президента Трампа, это число не должно превышать 50 тыс. Его решимость в этом вопросе подчеркивает запланированная на сегодня встреча с несколькими семьями, в которых дети были убитых нелегальными иммигрантами.

Кроме того, в планах на эту неделю рассмотрение вопроса о целесообразности возобновления работы секретных центров ЦРУ для допросов и содержания под стражей подозреваемых в терроризме, которые прежде действовали за пределами США. Они были закрыты в 2009 году по указу президента Обамы.