В Дубае пожарных оснастят реактивными ранцами

Гражданская оборона Дубая (DCD) представила водные моторные средства передвижения (гидроциклы) и реактивные ранцы (джетпаки), позволяющие подняться над водой, которые пожарные города-эмирата теперь будут использовать для тушения пожаров.
О запуске новой инновационной системы пожарной безопасности быстрого
реагирования было объявлено накануне, система получила название Dolphin
(Дельфин).
Видео, на котором показано, как именно будут использоваться эти
средства, появилось в официальном аккаунте DCD в социальной сети
Instagram.
Гидроциклы позволят пожарным сократить время прибытия на место пожара
в случае загруженности автодорог. Плавающие пожарные станции будут
предназначены для тушения пожаров на береговой линии. С помощью
реактивных ранцев пожарные смогут подняться над водой и тушить пожары
сверху.
Детали функционирования новой системы Были обнародованы на выставке Intersec 2017 в Дубае.
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