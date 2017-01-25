Стройка 2-02 - 05-02:

В Дубае пожарных оснастят реактивными ранцами

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  • 25 января 2017, 10:07
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Гражданская оборона Дубая (DCD) представила водные моторные средства передвижения (гидроциклы) и реактивные ранцы (джетпаки), позволяющие подняться над водой, которые пожарные города-эмирата теперь будут использовать для тушения пожаров.

О запуске новой инновационной системы пожарной безопасности быстрого реагирования было объявлено накануне, система получила название Dolphin (Дельфин).

Видео, на котором показано, как именно будут использоваться эти средства, появилось в официальном аккаунте DCD в социальной сети Instagram.

Гидроциклы позволят пожарным сократить время прибытия на место пожара в случае загруженности автодорог. Плавающие пожарные станции будут предназначены для тушения пожаров на береговой линии. С помощью реактивных ранцев пожарные смогут подняться над водой и тушить пожары сверху.

Детали функционирования новой системы Были обнародованы на выставке Intersec 2017 в Дубае.

Места: Дубай (4)

Метки: Общество (25593)

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Yavid 30-01 05-02:

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