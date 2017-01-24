«Посадить теперь будет сложнее»: «ВКонтакте» скрыл альбомы с сохраненными фото

Социальная сеть «ВКонтакте» сделала приятный сюрприз своим пользователям: с сегодняшнего дня можно сохранять фотографии в альбоме, не боясь статьи уголовного кодекса.

Альбом с сохраненными фотографиями теперь доступен только владельцу страницы ВК. Если же подобные обновления кого-то не устраивают, то всё можно вернуть на круги своя, поставив соответствующие галочки в настройках приватности.





Учитывая, что в последнее время участились случаи, когда для заведения уголовного дела достаточно сохраненной картинки в социальных сетях, то нововведения по достоинству оценят любители «клубнички». Известно множество случаев, когда в отношении белорусов возбуждали уголовное дело за сохраненный фотоснимок с пикантным содержанием.

При этом отдельно следует отметить, что «ВКонтакте» скрыл только альбомы с фотографиями, это новшество не касается видеоматериалов.

Напомним, за четыре ролика порнографического содержания гомельчанин получил три года лишения свободы с отсрочкой приговора, за семь роликов студента приговорили к 2 годам, за 5 видеозаписей, размещенных в соцсетях в течение 2013 и 2014 годов, житель областного центра был осужден на 3 года.