В Ставропольском крае в резевуаре, из которого поступает вода в жилые дома, почти двое суток плавали два трупа

В поселке Ясная поляна Ставропольского края двое мужчин решили искупаться на Крещение в резервуаре для подготовки воды к очистке, но утонули. Происшествие случилось днем 19 января на территории «Водоканала» — филиала «Ставрополькрайводоканала». О нем стало известно только после жалоб местных жителей. По предварительным данным, один из трупов перекрыл доступ к воде.

«Начали разбираться в том, что происходит только 19 января вечером, когда перестала поступать вода в многоквартирные дома. Получается, что почти двое суток в резервуаре, который поставляет воду в жилые дома, плавали два трупа», — рассказал 21 января источник портала «Блокнот Ставрополь».

«26-летний машинист насосной станции решил искупаться в резервуаре для подготовки воды к очистке. Мужчина нырнул в резервуар с водой и исчез с поверхности. 65-летний сотрудник предприятия решил нырнуть за ним, чтобы спасти, однако вынырнуть ему так же не удалось. По результатам судебно-медицинского исследования, смерть мужчин наступила от утопления в воде. По данному факту <...> проводится доследственная проверка».

Управление СК по Ставропольскому краю