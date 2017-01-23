Мадуро напечатал вертикальные деньги

В Венесуэле поступили в обращение новые банкноты достоинством до 500 до 20 тысяч боливаров. Изображение на них ориентировано вертикально.

Ранее самой крупной в республике была купюра в 100 боливаров также с вертикальной ориентацией изображения. Однако в связи с экономическими трудностями, галопирующей инфляцией и резким падением курса национальной валюты этого номинала стало недостаточно для обслуживания нужд экономики. В прошлом году расчеты в Венесуэле стали требовать такого количества банкнот, что магазины начали принимать их на вес.

Новая наиболее крупная купюра в 20 тысяч боливаров — это всего лишь около 6 долларов США в эквиваленте.

Причиной проблем в венесуэльской экономике стало резкое снижение цен на нефть в 2014 году. Народное хозяйство Боливарианской республики является по преимуществу сырьевым и ориентированным на экспорт. В 2017 году эксперты прогнозируют инфляцию в Венесуэле на уровне 1640%.

На фоне тяжелых экономических проблем в стране нарастает недовольство президентом Николасом Мадуро. Недавно оппозиционному большинству в парламенте удалось провести решение об отставке президента, однако Верховный суд Венесуэлы заблокировал его.