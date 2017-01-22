IBU оправдал 22 российских биатлонистов из доклада Макларена, 7 остаются под расследованием

Дела в отношении 22 российских биатлонистов прекращены, еще 7 остаются под расследованием. Судьба ЧМ-2021, который ранее был доверен Тюмени, прояснится 9 февраля. Вопрос участия российских властей в манипуляциях с олимпийскими допинг-пробами Сочи-2014 по-прежнему находится на контроле.

Таковы основные итоги расширенного заседания исполкома и рабочей группы IBU в Антхольце, в котором приняли участие спортсмены и тренеры национальных команд.

После заседания президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг поведал о промежуточных результатах расследования.

— Мы обсуждали большую проблему. Антидопинговая работа в стране − главная проблема российского спорта. Это вопрос национального антидопингового агентства. В России оно не соответствует кодексу WADA, поэтому мы рассмотрели факты из доклада Макларена. С 9 декабря мы ведем работу с этой информацией. Рабочая группа проводит антидопинговую экспертизу.

Результатом первой встречи 22 декабря стало отстранение двух атлетов. По остальным 29 именам также начали расследование совместно с Союзом биатлонистов России. Несколько дней назад мы решили провести еще одно совещание, чтобы принять новые решения. На данный момент 7 атлетов остаются под расследованием, а остальные 22 не имеют проблем. Мы не назовем имен, потому что стремимся защитить чистых атлетов. Возможно, среди спортсменов, находящихся под расследованием, есть невиновные. Поэтому мы не хотим бросать на них тень, оглашая имена. Пока у нас нет достаточно доказательств, мы не считаем никого виновными.

Бессеберг также сказал, что будет проведена перепроверка олимпийских допинг-проб Сочи-2014 всех российских биатлонистов, которые еще выступают (Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Александр Логинов, Екатерина Шумилова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова). Медалистки Игр-2014 Яна Романова и Ольга Вилухина, предположительно попавшие в число тех самых 2 отстраненных, уже завершили карьеру.

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов Николь Рёш так прокомментировала расследование IBU по ситуации с манипуляциями с допинг-пробами в Сочи-2014:

— Мы пытаемся расследовать участие российских властей в манипуляциях с пробами на Олимпиаде в Сочи. Наша антидопинговая комиссия в связке с WADA пытается профессионально расследовать ситуацию и разобраться, что там происходило и какова в этом роль властей в России.

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг также высказался по ситуации российского спортсмена Александра Логинова, недавно отбывшего допинговую дисквалификацию:

— Все спортсмены в биатлоне, вне зависимости от национальности, имеют право стартовать, если это допускается правилами. Логинов отбыл наказание и согласно нашим правилам имеет те же права, что и все спортсмены, даже участвовать в Олимпийских играх. У нас четкие правила, вне зависимости, какую страну представляет атлет.

После заседания исполкома нероссийские спортсмены выходили из зала расстроенными и даже обозленными.

— Я разочарован. Состоялся разговор ни о чем конкретном, — заявил Мартен Фуркад, первым покинувший зал заседания.

Уле-Эйнар Бьорндален сказал:

— Комментариев много, — но предпочел дать их норвежским журналистам на родном языке.

Среди спортсменов, присутствовавших на заседании, была и Дарья Домрачева.

9 ферваля состоится внеочередной конгресс IBU, где будет поднят ряд вопросов, в том числе по ужесточению антидопинговых правил.

Там же, вероятно, прояснится ситуация с чемпионатом мира-2021, который должен пройти в Тюмени.