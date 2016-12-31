Сильные Новости

Наверх
  • В Багдаде в результате трех взрывов погибли более 40 человек, ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство»

В Багдаде в результате трех взрывов погибли более 40 человек, ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство»

Более 40 человек погибли в результате трех взрывов в Багдаде, еще десятки ранены, сообщает курдский телеканал Rudaw.

Взрыв прогремел на площади в шиитском районе Мадинат-эс-Садр в Багдаде. В результате взрыва, который осуществил смертник, погибли 32 человека, еще 61 ранен.

Как сообщает телеканал со ссылкой на полицию дает другие цифры: в результате этого же взрыва погибли не менее 35 человек, еще 60 пострадали.

После первого инцидента чиновник из МВД Ирака подтвердил информацию о втором взрыве рядом с больницей в том же районе, в результате которого погибли еще 11 человек. Третий взрыв прогремел рядом с больницей в центральной части Багдада, сообщается о семерых погибших или пострадавших.

Число погибших или пострадавших в результате трех взрывов составило 113 человек. Как сообщил источник в полиции, это число может возрасти. По данным телеканала, ответственность за все взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Исламское государство» является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.


Читай gomel.today «ВКонтакте» vk.com/gomeltoday



Места: Багдад (7)

Метки: Политика (12311)

Читайте также

39 человек погибли при нападении на ночной клуб в Стамбуле

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле


Комментарии правила

Самое читаемое

Новое в блогах


Самое обсуждаемое



Афиша Гомеля



Главное
Еще новости
Криминал
Еще новости
Политика
Еще новости
Авто
Еще новости
Происшествия
Еще новости
Экономика
Еще новости
Общество
Еще новости
Спорт
Еще новости