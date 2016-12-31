Сильные Новости

Наверх
  • Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле

  • 02.01.2017, 14:24, просмотры: 485, TUT.BY 0

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле, передает агентство Reuters.

Нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек, включая 16 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Канады, Сирии, Израиля, Туниса, Ирака, Ливана, подданные Бельгии и Саудовской Аравии. Еще 69 человек получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшего ищут. Предполагается, что это может быть выходец из Средней Азии.


Читай gomel.today «ВКонтакте» vk.com/gomeltoday



Места: Стамбул (22)

Метки: Политика (12311)

Читайте также

39 человек погибли при нападении на ночной клуб в Стамбуле


Комментарии правила

Самое читаемое

Новое в блогах


Самое обсуждаемое



Афиша Гомеля



Главное
Еще новости
Криминал
Еще новости
Политика
Еще новости
Авто
Еще новости
Происшествия
Еще новости
Экономика
Еще новости
Общество
Еще новости
Спорт
Еще новости