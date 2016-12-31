В ночь на 1 января 2017 года произошло вооруженное нападение на популярный ночной клуб Reina в Стамбуле, где праздновали наступление нового года от 700 до 800 человек, сообщает газета Hurriyet.

Как сообщал телеканал CNN Turk, двое нападавших, предположительно в костюмах Санта-Клаусов, отрыли стрельбу еще у входа в клуб, убив полицейского. После чего они ворвались в помещение и открыли беспорядочную стрельбу.

Первоначально сообщалось о двух погибших (преступники застрелили полицейского на входе и одного гражданского).

Однако позже мэр Стамбула Васип Шахин, прибывший на место преступления заявил, что погибли по меньшей мере 35 человек, количество раненых превысило 40 человек. По его словам, нападавший был один. Мэр назвал нападение террористической атакой.

К утру воскресенья сообщалось уже о 39 погибших и 69 раненых. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что поиски террориста продолжаются.





В интернете опубликованы кадры нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. Запись разместил пользователь Twitter Actu17.

На видео запечатлен мужчина, который еще при подходе к дверям ночного заведения открывает огонь по прохожим. После этого один человек падает на дорогу. В поисках спасения некоторые люди убегают в клуб. Но в итоге туда устремляется и террорист.

Как уточняет Hurriyet, огонь по посетителям клуба был открыт из автомата Калашникова. Ранее турецкий телеканал NTV сообщал, что преступник все еще находится внутри клуба, однако мэр Стамбула не смог подтвердить эту информацию.

По информации газеты, безопасность в Стамбуле в новогоднюю ночь обеспечивали около 25 тысяч полицейских.

В течение 2016 года в Турции в результате террористических атак погибли по меньшей мере 275 человек, еще тысячи человек были ранены.