Строящийся в Амурской области космодром «Восточный» могут лишить энергоснабжения из-за долгов генерального подрядчика «Дальспецстрой». К концу года задолженность предприятия достигла 17 млн российских рублей. В связи с этим 15 декабря энергоснабжающей организацией было направлено уведомление о прекращении подачи электроэнергии на отдельные возводимые объекты космодрома. Ввиду отсутствия оплаты, с 26 декабря электроснабжение объектов было приостановлено.

В случае неуплаты задолженности до 9 января 2017 года Дальневосточная энергетическая компания намерена «усилить ограничительные санкции», которые затронут многие объекты на космодроме. Однако в компании надеются, что руководство «Дальспецстроя» и Роскосмос смогут оплатить долги до наступления Нового года, что позволит избежать негативных последствий.