Посольство России в Сирии обстреляли вчера в Дамаске дважды в течение часа, сообщают информагентства.

По сообщению, распространенному департаментом информации и печати МИД России, одна мина упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии и не разорвалась. Вторая — в непосредственной близости от территории посольства.

Для разминирования неразорвавшихся снарядов были привлечены саперы. Нападение произошло в 13.00 и 13.19 по московскому времени.

В МИД России заявили, что повторяющиеся обстрелы дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма.

В октябре текущего года в результате обстрела российское посольство в Сирии получило значительный материальный ущерб.