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  • Предновогодний курьез: шоколадные Дед Мороз и Снегурочка в одном лице от российского производителя

Предновогодний курьез: шоколадные Дед Мороз и Снегурочка в одном лице от российского производителя

  • 28.12.2016, 13:07, просмотры: 676, gomel.today 0
Пользователь Facebook Александр Кнырович опубликовал курьезное фото новогоднего шоколадного сувенира от Подольской кондитерской фабрики (Россия). Ситуация несколько напоминает расхожий анекдот про то, что было бы, "если бы бабушка была дедушкой"...


У себя в аккаунте пользователь сообщает, что получил сладость в подарок от друга. Однако, развернув, обнаружил, что вместо Снегурочки на него глядит... шоколадный Дед Мороз.

«Рубрика „и вдруг!“ Ты прожил тяжёлый год, добрый знакомый хочет порадовать тебя небольшим подарком. Ты не ждёшь подвоха! И тут... скорей бы год закончился) P.S. Производство — Подольск. И фабрика не обманула. Это называется „новогодний микс“. Шоб ваще без претензий)», — пишет Александр Кнырович (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред).

Название сувенира «Новогодний микс» добавляет ситуации некоторой пикантности. Без него оплошность можно было бы списать на банальный человеческий фактор, например, на невнимательность упаковщика. Однако используемое наименование продукта создает впечатление, что так могло быть даже задумано.


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