Минобороны подтвердило обнаружение основного бортового самописца, его доставят в Москву для расшифровки.

Водолазы обнаружили один из двух бортовых самописцев военного Ту-154, который разбился в ночь на 25 декабря в Черном море. Об этом ТАСС рассказал неназванный источник в силовых структурах. По данным «Интерфакса», речь идет о параметрическом самописце, который фиксирует показания приборов.

В ближайшее время «черный ящик» планируют поднять на поверхность. Собеседник агентства добавил, что в ночь на 27 декабря обнаружены тела трех погибших и большое количество останков.

Источник ТАСС также рассказал, что приоритетная версия катастрофы — попадание посторонних предметов в двигатель.

Ранее в Воздушно-космических силах сообщали, что самописцы должны были находиться в киле самолета и уцелеть при столкновении. По данным «Коммерсанта», на военных самолетах «черные ящики» не оборудованы радиомаяками из соображений секретности.

«В ходе поисковых работ под кабиной самолёта обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды», — сказал источник.

В ночь на 25 декабря Ту-154 Минобороны РФ вылетел из Адлера в Сирию, но сразу после взлета пропал с экранов радаров. На борту находились 92 человека, самолет перевозил на базу Хмеймим артистов ансамбля имени Александрова, журналистов и врача Елизавету Глинку (Доктора Лизу).

Следователи рассматривают несколько основных версий случившегося: ошибку пилотов, техническую неисправность, попадание постороннего предмета в двигатель и некачественное топливо. В ФСБ сообщили, что признаков теракта на борту самолета нет.

Ранее стало известно, что пилоты могли пытаться посадить Ту-154 на воду, но после столкновения с поверхностью самолет развалился на части и затонул. Что именно могло стать причиной экстренной посадки, неизвестно.

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