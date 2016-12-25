В ходе поисковых работ на месте крушения Ту-154 в Черном море найдены останки около 80 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе.

«На текущий момент подняты останки порядка 80 человек», — сказал он.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что на поверхность подняли тело командира Ту-154.

«При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков», — также рассказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации нет. Ранее источники сообщали об обнаружении тел 13 человек, а также обломков самолета.

Ранее сообщалось, что Ил-76 сегодня доставил в Москву первые тела жертв крушения. Как сообщает ТАСС, опознано тело первой жертвы.

Имя жертвы собеседник агентства не уточнил.

По словам источника, в морге, где проходит процесс опознания, дежурят бригады медиков и психологов. Специалисты находятся там для оказания помощи родственникам погибших.

Проведение генетической экспертизы тел жертв поручено судмедэкспертам Минобороны России.

25 декабря самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля Александрова, которые направлялись в Латакию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных, потерпел крушение.

Основные версии крушения самолета — ошибка пилотирования, техническая неисправность, плохое топливо. Также не исключается, что самолет мог упасть из-за перегруженности.

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