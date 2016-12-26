Конституционный суд Грузии разрешил жителям страны употреблять марихуану в небольших количествах. Главным условием легального употребления наркотика суд назвал недостаточный для продажи объем.

По мнению суда, в случаях, когда речь идет об объеме не более 70 граммов марихуаны, практически невозможно доказать, что ее владелец планировал сбыть наркотик. В связи с этим уголовное наказание за ее хранение и употребление суд счел негуманным.

При этом сбыт марихуаны остается уголовно наказуемым деянием. Также все еще запрещено приобретать этот наркотик для личных целей — однако этот запрет суд также планирует рассмотреть и, возможно, отменить.

До настоящего времени грузинское законодательство предусматривало административную ответственность в случае, когда человека впервые ловили на употреблении марихуаны, и уголовную в случае рецидива.

По данным Интерфакса, наказание за повторное употребление такого наркотика составляло до года тюрьмы, а за хранение и распространение виновному грозило до 11 лет лишения свободы. Агентство уточняет, что марихуана считается самым популярным наркотиком в Грузии, ее употребляют две трети местных наркоманов.