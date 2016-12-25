Теракт не рассматривают в качестве основной версии крушения Ту-154 с артистами ансамбля Александрова на борту. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов, передает РИА Новости.

По его словам, к трагедии могли привести технические неполадки или человеческий фактор. Над этим работает специальная техническая комиссия Минобороны.

«Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования», — сообщил Соколов.

В Минобороны отчитались о первых результатах поисковой операции в Черном море. По словам официального представителя Игоря Конашенкова, операция не прекращалась ни на минуту в течение всей ночи. На месте работают 3,5 тысячи человек, задействовано 39 кораблей и 7 глубоководных аппаратов. Найдено 11 тел и 154 фрагмента. Первый самолет с телами жертв крушения отправлен в Москву.

Самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, потерпел крушение 25 декабря около 6 часов утра. На борту находились артисты ансамбля Александрова, которые направлялись в Латакию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных. Также в самолете были журналисты, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое госслужащих.

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