Пассажирский самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с экранов радаров. Об этом сообщает ТАСС.

Вылет состоялся около 5.40 утра, через 20 минут связь с бортом прервалась.

Ту-154 направлялся в сирийскую Латакию. Минобороны уточнило, что в числе летевших — 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять представителей российских СМИ — сотрудники Первого канала, НТВ и «Звезды». Они летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

В МЧС подтвердили обнаружение места падения самолета Ту-154 в Черном море.

«В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега — фрагменты лайнера, в частности стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС. Спасатели рассматривают в качестве версий падения Ту-154 две причины — техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Приоритетной версией является техническая неисправность, отмечается, что экипаж самолета был очень опытным.

Разбившийся Ту-154 1983 года выпуска прошел последний ремонт в декабре 2014 года, в сентябре 2016 года прошел плановое обслуживание, также заявили в Минобороны РФ.

«В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна», — цитирует «Прайм» официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

В списке летевших на борту 84 фамилии, в их числе: 8 членов экипажа, 9 представителей СМИ, 64 артиста ансамбля Александрова, двое госслужащих и Елизавета Глинка — «доктор Лиза».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны, летевшего в Латакию, по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».