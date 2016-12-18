Миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине, передает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сообщению La Repubblica, перестрелка произошла в ночь на 23 декабря вблизи железнодорожной станции на площади 1 Мая.

Позже эту информацию подтвердил министр внутренних дел Италии Марко Миннити на экстренной пресс-конференции.

Подозреваемый прибыл в Милан на поезде из Франции. Его опознали по фото. Когда Амри попросили предъявить документы, он открыл стрельбу и ранил полицейского.

Следователи в настоящее время определяют, был ли пистолет, из которого подозреваемый стрелял в Милане, тем же, который был использован при похищении грузовика.

Личность убитого также подтверждена по отпечаткам пальцев, сообщают итальянские правоохранители.

Премьер- министр Италии Паоло Джентилони сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель о ликвидации предполагаемого берлинского террориста, а берлинская полиция поблагодарила своих итальянских коллег.

Напомним, вечером 19 декабря в Берлине фура совершила наезд на посетителей рождественской ярмарки. Управлявший ею человек скрылся. Жертвами наезда стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом. Ответственность за него взяло на себя «Исламское государство».

Главным подозреваемым является выходец из Туниса Анис Амри. Его документы полиция обнаружила под сиденьем совершившей наезд на людей фуры.

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