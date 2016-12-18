США ввели санкции против двух десятков российских компаний в связи с аннкесией Крыма и конфликтом на юго-востоке Украины, а также сообщили о введении санкций в отношении топ-менеджеров российского Темпбанка и министров сирийского правительства.

В санкционный список компаний попали семь дочерних предприятий концерна «Алмаз-Антей»: завод «Красное знамя», Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, Обуховский завод, НИИ измерительных приборов, Лианозовский электромеханический завод и уральское производственное предприятие «Вектор».

В нем также содержатся дочерние предприятия концерна «Радиоэлектронные технологии»: НИИ «Экран», НИИ авиационного оборудования, Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, НПП «Квант»«, Нижегородское научно-производственное объединение имени Фрунзе, Рязанский инструментальный завод, «КБ Связь» и НПП «Элтом».

20 декабря министерство финансов США объявило о расширении санкций, введенных против России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины. В расширенный список тогда были внесены семь физических лиц и несколько десятков организаций, а также два судна под российским флагом.

Во втором списке, который относится к Сирии, фигурируют заместители председателя правления российского Темпбанка Николай Ахломов, Ирина Коженкова и Елена Апанасенко, председатель наблюдательного совета банка Андрей Дубняк, члены набсовета банка Владимир Гаглоев, Дмитрий Митяев, Леонид Решетников, Аркадий Вайнштейн и Елена Жирова.

В нем также содержатся имена министров сирийского кабинета: промышленности, коммуникаций и технологий, информации, финансов, транспорта и других.

Сам Темпбанк и его председатель правления Михаил Гаглоев оказались в санкционном списке американгского минфина в 2014 году. Тогда российский банк и его председатель правления попали в список за предоставление материальной поддержки и услуг правительству Сирии.

Темпбанк, по данным казначейства США, предоставлял миллионы долларов наличными и оказал помощь в осуществлении финансовых операций сирийскому режиму. Кроме того, банк помогал в сделках и предоставлял финансовые услуги сирийской государственной нефтяной компании SYTROL, которая находится под санкциями США и Евросоюза, заявили в министерстве.