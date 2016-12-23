Видеоролик на Youtube собрал больше четырехсот тысяч просмотров всего за два дня.

Служители зоопарка в Торонто вылепили для Панды по кличке Да Мао снеговика. По каким-то причинам животное соседства не оценило и черно-белый медведь решил разрушить снежную скульптуру.

Большие панды обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуань и Тибет. Несмотря на то, что панды относятся к хищным животным, фактически они едят один только бамбук. В день взрослая панда съедает до 30 кг бамбука и побегов.



