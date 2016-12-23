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  • Веселое видео: большая панда устроила драку со снеговиком

Веселое видео: большая панда устроила драку со снеговиком

  • 23.12.2016, 16:58, просмотры: 2030, gomel.today 2

Видеоролик на Youtube собрал больше четырехсот тысяч просмотров всего за два дня.

Служители зоопарка в Торонто вылепили для Панды по кличке Да Мао снеговика. По каким-то причинам животное соседства не оценило и черно-белый медведь решил разрушить снежную скульптуру.

Большие панды обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуань и Тибет. Несмотря на то, что панды относятся к хищным животным, фактически они едят один только бамбук. В день взрослая панда съедает до 30 кг бамбука и побегов.


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Места: Торонто (2)

Метки: Общество (25323)

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