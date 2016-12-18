Сильные Новости

Наверх
  • В Бельгии убит высокопоставленный чиновник НАТО, курировавший вопросы противодействия терроризму

В Бельгии убит высокопоставленный чиновник НАТО, курировавший вопросы противодействия терроризму

  • 23.12.2016, 11:57, просмотры: 309, naviny.by 0

В прошлую пятницу, 16 декабря, в бельгийском Андене нашли тело главного аудитора НАТО Ива Шанделона. Об этом сообщает Sudinfo.

Анден расположен в 140 км от места работы Шанделона и в 100 км от Ленса, где тот проживал.

У мужчины было ранение в голову, а рядом с его телом обнаружили незарегистрированное оружие.

По словам коллег Шанделона, который курировал вопросы противодействия терроризму, в последнее время он получал странные звонки. В версию самоубийства не верит и семья чиновника Альянса.

Полиция расследует гибель Шанделона.


Читай gomel.today «ВКонтакте» vk.com/gomeltoday



Люди в материале: Ив Шанделон (1)

Места: Анден (1), Бельгия (12)

Метки: Политика (12290)

Комментарии правила
Рекомендуем




Самое читаемое

Новое в блогах


Самое обсуждаемое



Афиша Гомеля



Главное
Еще новости
Криминал
Еще новости
Политика
Еще новости
Авто
Еще новости
Происшествия
Еще новости
Экономика
Еще новости
Общество
Еще новости
Спорт
Еще новости