В прошлую пятницу, 16 декабря, в бельгийском Андене нашли тело главного аудитора НАТО Ива Шанделона. Об этом сообщает Sudinfo.
Анден расположен в 140 км от места работы Шанделона и в 100 км от Ленса, где тот проживал.
У мужчины было ранение в голову, а рядом с его телом обнаружили незарегистрированное оружие.
По словам коллег Шанделона, который курировал вопросы противодействия терроризму, в последнее время он получал странные звонки. В версию самоубийства не верит и семья чиновника Альянса.
Полиция расследует гибель Шанделона.
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