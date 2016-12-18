В прошлую пятницу, 16 декабря, в бельгийском Андене нашли тело главного аудитора НАТО Ива Шанделона. Об этом сообщает Sudinfo.

Анден расположен в 140 км от места работы Шанделона и в 100 км от Ленса, где тот проживал.

У мужчины было ранение в голову, а рядом с его телом обнаружили незарегистрированное оружие.

По словам коллег Шанделона, который курировал вопросы противодействия терроризму, в последнее время он получал странные звонки. В версию самоубийства не верит и семья чиновника Альянса.

Полиция расследует гибель Шанделона.