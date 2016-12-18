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  • Число жертв массового отравления «Боярышником» превысило 70 человек

Число жертв массового отравления «Боярышником» превысило 70 человек

  • 22.12.2016, 09:46, просмотры: 1387, TUT.BY 0

В Иркутске в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник» погибли 71 человек сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как уточнили агентству в ведомстве, от отравления скончались 71 человек. Еще 109 человек официально признаны пострадавшими.

В связи с массовыми отравлениями в Иркутске был введен режим чрезвычайной ситуации и запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.​ После отравления «Боярышником» были арестованы 11 человек. Их обвиняют по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

Накануне президент России Владимир Путин распорядился повысить акцизы на спиртосодержащую продукцию. «На самом деле, мы видим, к чему приводят подобные поблажки: десятками люди мрут, как мухи», — отметил он, добавив, что ничего страшного, если косметика из-за этого подорожает.


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Места: Иркутск (6), Россия (296)

Метки: Происшествия (9916)

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