В Иркутске в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник» погибли 71 человек сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Как уточнили агентству в ведомстве, от отравления скончались 71 человек. Еще 109 человек официально признаны пострадавшими.
В связи с массовыми отравлениями в Иркутске был введен режим чрезвычайной ситуации и запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. После отравления «Боярышником» были арестованы 11 человек. Их обвиняют по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.
Накануне президент России Владимир Путин распорядился повысить акцизы на спиртосодержащую продукцию. «На самом деле, мы видим, к чему приводят подобные поблажки: десятками люди мрут, как мухи», — отметил он, добавив, что ничего страшного, если косметика из-за этого подорожает.
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