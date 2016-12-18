Теракт на рождественской ярмарке в центре Берлина 19 декабря совершил «воин „Исламского государства“». Соответствующее сообщение распространило информагентство ИГ «Амак».

Вечером 19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке возле улицы Курфюрстендамм и вокзала Zoo. В результате 12 человек погибли, 48 получили ранения.

Происшествие было квалифицировано как теракт. Предполагается, что перед тем, как въехать в толпу, преступник угнал грузовик, принадлежавший польской компании, и убил водителя.

Вскоре после нападения берлинская полиция задержала подозреваемого, однако на следующий день он был отпущен. В прокуратуре заявили, что улик против него не нашлось. Исполнитель теракта остается на свободе.

Читайте также