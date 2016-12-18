Сильные Новости

Наверх
  • «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Берлине

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Берлине

  • 21.12.2016, 10:31, просмотры: 910, Meduza.io 0

Теракт на рождественской ярмарке в центре Берлина 19 декабря совершил «воин „Исламского государства“». Соответствующее сообщение распространило информагентство ИГ «Амак».

Вечером 19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке возле улицы Курфюрстендамм и вокзала Zoo. В результате 12 человек погибли, 48 получили ранения.

Происшествие было квалифицировано как теракт. Предполагается, что перед тем, как въехать в толпу, преступник угнал грузовик, принадлежавший польской компании, и убил водителя.

Вскоре после нападения берлинская полиция задержала подозреваемого, однако на следующий день он был отпущен. В прокуратуре заявили, что улик против него не нашлось. Исполнитель теракта остается на свободе.


Читай gomel.today «ВКонтакте» vk.com/gomeltoday



Места: Берлин (29)

Метки: Политика (12288), Происшествия (9916)

Читайте также

Грузовик врезался в толпу на рождественском рынке в Берлине

Подробности трагедии в Берлине: число погибших выросло до 12 человек, полиция трактует случившееся как теракт (фото)


Комментарии правила
Рекомендуем




Самое читаемое

Новое в блогах


Самое обсуждаемое



Афиша Гомеля



Главное
Еще новости
Криминал
Еще новости
Политика
Еще новости
Авто
Еще новости
Происшествия
Еще новости
Экономика
Еще новости
Общество
Еще новости
Спорт
Еще новости