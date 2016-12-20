В России сейчас принято считать и говорить, что переход сирийского города Алеппо под контроль правительственных сил Башара Асада ослабляет как повстанцев, так и террористов. Между тем, ведущие мировые СМИ смотрят на проблему несколько иначе.

Основной лейтмотив публикаций последних дней заключается в том, что чрезмерная жестокость, проявленная правительственными сирийскими войсками в боях за Алеппо, в том числе и против мирных жителей, может привести лишь к радикализации выживших. И перехода как ранее гражданских, так и умеренных постанцев, на на более радикальные позиции.





Tagesspiegel: «Разрушение Алеппо толкнет многих мусульман в террористические организации»

Обозреватель немецкого издания Tagesspiegel Кристан Бёмэ считает, что отвоевание Алеппо не поможет Асаду выиграть войну, но усилит радикальные исламистские организации.

Автор, в частности, считает, что, несмотря на последние военные успехи, восстановить контроль над страной Асаду не под силу. «Даже для контроля над одной из завоеванных в последние месяцы провинций у него не хватит собственных сил. Россия и Иран будут ему необходимы и дальше», — пишет Кристиан Бёмэ.

Немецкий аналитик полагает, что «разрушение Алеппо толкнет многих его жителей на вступление в радикальные организации, поэтому наибольшую выгоду от этого получат ан-Нусра и «Исламское государство».

«Алавитский режим своими руками создал себе новое поколение врагов», — заключает автор и прогнозирует переход конфликта в новую фазу — изнуряющую партизанскую войну.





The Washinghton Post: «Сокрушительное поражение повстанцев не положит конца войне»

Американская газета The Washinghton Post сожалеет о провале дипломатических усилий для предотвращения кризиса, пишет о жестокости правительственной армии и, также, предрекает долгую партизанскую войну.

Официальный представитель ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лэрке назвал операцию в Алеппо «гуманитарной катастрофой». А, по данным Совета ООН по правам человека, при «освобождении» города, вошедшими туда правительственными войсками было расстреляно как минимум 82 мирных жителя. Известны факты и о других расстрелах.

Авторы статьи Лиз Слай, Луиза Лавлак и Мисси Райан отмечают, что, после Алеппо практически не остается шансов на то, что конфликт будет урегулирован посредством переговоров.

«Повстанцы все еще контролируют некоторые территории Восточной Сирии, сельские районы Южной Сирии, некоторые районы Дамаска недалеко от Хомса. Однако исход битвы за Алеппо меняет суть конфликта. У повстанцев не осталось под контролем мало-мальски значимой стратегически территории для того, чтобы иметь возможность посадить режим Асада за стол переговоров», — говорится в статье.

Там же приводится мнение некоего авторитетного американского чиновника, который озвучивает два варианта дальнейшего развития событий в Сирии. Представитель американской администрации считает, что, во-первых, у режима Башара Асада, даже при поддержке России и Ирана, нет возможности довести до конца войну, которая становится партизанской. С другой стороны, новый характер конфликта будет способствовать росту числа экстремистов.





Тем временем...

Тем временем только вчера в столице Турции Анкаре несколькими выстрелами в упор был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Убийца, одетый в костюм сотрудника службы безопасности молодой человек, выкрикивал лозунги, среди которых были и слова: «Помните Алеппо!»..