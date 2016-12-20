За ночь количество погибших в результате атаки грузовика на толпу выросло с девяти до двенадцати человек, сообщает в Twitter полиция Берлина. Еще 48 человек с различными травмами находятся в больницах.

Как стало известно накануне вечером, грузовик Scania с польскими номерами врезался в толпу гуляющих на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в Берлине.

Водитель покинул автомобиль и попытался скрыться, однако примерно в паре километров от места случившегося был задержан полицией. Сообщается, что его преследовали очевидцы, одновременно информируя о передвижениях полицию. В то же время, официальный представитель берлинской полиции Томас Нойендорф зявил, что предполагаемого преступника удалось задержать благодаря быстро составленному фотороботу.

В кабине также находился еще один человек, однако в результате ДТП он получил травмы, от которых скончался.

Журналистка из Беларуси Марина Рахлей, которая сейчас живет в Берлине, рассказала TUT.BY, что район площади Брайтшайдплац, где произошла трагедия — оживленное туристическое место.

— Этот район — туристическое место, здесь находится много гостиниц, магазинов, офисов, и крупный транспортный узел — железнодорожная станция и станция берлинского метро. Обычно в Берлине зимой немного туристов, но во время рождественских ярмарок их, конечно же, становится больше, — говорит Марина.

Польская радиостанция TVN24 передает, что грузовик с польскими номерами предположительно был угнан со строительной площадки в Польше 19 декабря днем — именно в это время была потеряна связь с его водителем.

Полиция Берлина склонна трактовать случившееся, как теракт, в первую очередь, из-за почти точного сходства произошедшего с террористической атакой в Ницце 14 июля. Там, напомним, грузовой автомобиль аналогично врезался в толпу во время массовых гуляний.

Сайт news.mail.ru публикует фотоподборку с места событий.



































