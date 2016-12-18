Это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии. Мы должны знать, кто направлял руку убийцы, заявил президент России Владимир Путин, комментируя убийство посла РФ Андрея Карлова в Турции.

Президент провел совещание с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразил соболезнования родным и близким убитого и представил посла посмертно к государственной награде, так как «он ушел из жизни на боевом посту».

«Ответом на это преступление может быть только одно — усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют», — заявил глава государства.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту убийства. Будет сформирована межведомственная рабочая группа, которая отправится в Анкару для участия вместе с турецкими партнерами в расследовании. Об этом Путин договорился по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин поручил усилить охрану дипломатических представительств Турции в России, а также получить гарантии от турецкой стороны по обеспечению безопасности российских диппредставительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Президент Турции Тайип Эрдоган эфире телеканала TRT также заявил, что убийство российского посла в Анкаре является провокацией двусторонних отношений.

Нападение на посла произошло 19 декабря, когда он произносил речь на открытии выставки живописи «Россия глазами турок» в Анкаре. В посла со спины несколько раз выстрелил бывший турецкий полицейский, уволенный в ходе разбирательств после неудавшегося военного мятежа в июле этого года. Мотивы стрелявшего неизвестны, однако очевидцы сообщают, что он говорил о мести за Сирию.

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