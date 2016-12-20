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  • Источник: Напавший на российского посла в Турции застрелен

Источник: Напавший на российского посла в Турции застрелен

  • 20.12.2016, 00:32, просмотры: 1188, interfax.ru 0

Мужчина, выстреливший в российского посла в Анкаре, нейтрализован турецкими спецслужбами, сообщил «Интерфаксу» источник в Минобороны Турции.

«По предварительным данным, нападавший застрелен», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Между тем, турецкие спецслужбы проверяют информацию одного из свидетелей о том, что нападавший проник в здание, представившись полицейским.

«Есть информация от одного из свидетелей, что злоумышленник представился при входе полицейским, показав соответствующий документ. Эта информация проверяется», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в результате нападения посол России получил тяжелое огнестрельное ранение.

По данным турецкого телеканала NTV, в результате атаки пострадали еще три человека.

В МИД РФ подтвердили информацию об огнестрельном ранении российского посла.


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Места: Турция (32), Анкара (9)

Метки: Политика (12288)

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