Мужчина, выстреливший в российского посла в Анкаре, нейтрализован турецкими спецслужбами, сообщил «Интерфаксу» источник в Минобороны Турции.

«По предварительным данным, нападавший застрелен», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Между тем, турецкие спецслужбы проверяют информацию одного из свидетелей о том, что нападавший проник в здание, представившись полицейским.

«Есть информация от одного из свидетелей, что злоумышленник представился при входе полицейским, показав соответствующий документ. Эта информация проверяется», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в результате нападения посол России получил тяжелое огнестрельное ранение.

По данным турецкого телеканала NTV, в результате атаки пострадали еще три человека.

В МИД РФ подтвердили информацию об огнестрельном ранении российского посла.

Читайте также