Около 22:00 по Москве грузовик врезался в толпу прохожих на площади Брайтшайдплац в Берлине, где организована рождественская ярмарка.

Спасатели обнаружили несколько погибших и около 50 раненых после того, как в центре Берлина грузовик врезался в рождественскую ярмарку. Об этом рассказал представитель берлинских пожарных на месте происшествия.

Представитель полиции рассказал Berliner Zeitung, что действия водителя были похожи на намеренное нападение. Власти официально рассматривают случившееся как теракт.

О личности водителя пока ничего неизвестно, по данным ZDF, это был поляк.

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Полиция Берлина сообщила о гибели как минимум девяти человек в Берлине, где грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке. В ведомстве также сообщили о множестве пострадавших.

Ранее в спасательных службах рассказали, что всего в результате происшествия пострадали около 50 человек. Полиция рассматривает теракт как основную версию случившегося.

О состоянии и личности водителя грузовика пока ничего неизвестно. На месте происшествия находятся полицейские с автоматами, входы на расположенную рядом станцию метро Zoologischer Garten закрыты.

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Полиция задержала водителя грузовика, который врезался в толпу прохожих на рождественской ярмарке в Берлине. Сразу после аварии он выпрыгнул из кабины и попытался скрыться.

Второй находившийся в кабине грузовика человек, по предварительным данным, скончался от травм.

Власти обратились к жителям Берлина с просьбой не выходить из дома и не распространять слухи о происшествии. Ранее стало известно, что полицейские рассматривают случившееся как теракт. Официально о причинах нападения ничего не сообщалось.