Посол России в Турции Андрей Карлов убит в результате нападения. Информацию о смерти посла подтвердили в МИДе.

Российского дипломата застрелили на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре. В него стрелял молодой человек, который прошел на выставку как охранник. В перестрелке с полицией его убили.

Каковы были мотивы нападавшего, неизвестно. По одним данным, он выкрикивал что-то про Алеппо, по другим, — «исламистские лозунги». Кроме того, возможно, он сказал что-то по-русски.

На опубликованном прессой фотографиях запечатлен человек в костюме с пистолетом в руке.

LATEST — Assailant who shot Russian envoy to Ankara Andrey Karlov caught on camera https://t.co/8JwzE0kU24 pic.twitter.com/QdEkLPxXov