Посол России в Турции Андрей Карлов убит в результате нападения. Информацию о смерти посла подтвердили в МИДе.

Российского дипломата застрелили на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре. В него стрелял молодой человек, который прошел на выставку как охранник. В перестрелке с полицией его убили.

Каковы были мотивы нападавшего, неизвестно. По одним данным, он выкрикивал что-то про Алеппо, по другим, — «исламистские лозунги». Кроме того, возможно, он сказал что-то по-русски.

На опубликованном прессой фотографиях запечатлен человек в костюме с пистолетом в руке.

LATEST — Assailant who shot Russian envoy to Ankara Andrey Karlov caught on camera https://t.co/8JwzE0kU24 pic.twitter.com/QdEkLPxXov — DAILY SABAH (@DailySabah) 19 декабря 2016 г.

Черноволосый молодой мужчина, одетый в черный костюм и белую рубашку, достал пистолет и начал стрелять в Андрея Карлова. Нападавший кричал «Убирайтесь», «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию» и выкрикивал «Аллах акбар». Мужчина выглядел как охранник или сотрудник служб безопасности. Как следует из видеозаписей с места событий, убийца не собирался скрываться или прятаться.

Внимание! Это видео содержит сцены жестокости! Возможно, вам стоит воздержаться от просмотра.

В МИД РФ заявили, что рассматривают убийство посла как теракт.

Андрей Карлов работал послом России в Турции с июля 2013 года. До этого он работал в руководстве Консульского департамента МИДа России. А ранее — с 2001 года по 2006-й — был послом России в КНДР.