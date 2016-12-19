Число умерших от отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске увеличилось до 41 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. Еще 16 пострадавших остаются в больнице.

Причиной отравления стал концентрат для ванн, в котором по итогам экспертизы обнаружили метиловый спирт и антифриз. На этикетке флакона при этом было указано, что жидкость содержит этиловый спирт.

В иркутской полиции сообщили, что «Боярышник» был изготовлен на нелегальном предприятии, которое находилось на территории садового товарищества.

В связи с массовым отравлением возбуждено уголовное дело, задержаны семь человек, которые занимались производством и сбытом «Боярышника». В Иркутске объявлен режим чрезвычайной ситуации.