Кубинские власти предложили Чехии оплатить поставками рома задолженость, которая накопилась за время работы Совета экономической взаимопомощи, который объединял социалистические страны. Речь идет о 276 млн долларов, пишет РБК.

Официальный представитель Министерства финансов Чехии Михал Журовец заявил, что чешские власти могут согласиться на такие условия, если хотя бы часть задолженности будет выплачена деньгами. Однако официальная Прага согласна и на частичную оплату задолженности кубинскими лекарствами.

По подсчетам Associated Press, количества рома, которую предложила Куба, хватило бы Чехии более чем на 100 лет. По официальным данным, сейчас в Чехию ежегодно ввозится кубинского рома на 2 млн долларов.

Внешний долг Кубы на конец 2014 года составила около 24,7 млрд долларов. Некоторые страны, в том числе Россия, Япония и Мексика, согласились списать задолженность, а государства ЕС согласились на реструктуризацию долга.