Американский аналитический центр Совет по международным отношениям признал конфликт между Россией и странами НАТО главной угрозой мировому сообществу в 2017 году. На второе место аналитики поставили проблему КНДР.



Возникновение конфликта между Россией и странами НАТО может стать главной и умеренно вероятной угрозой в 2017 году. К такому выводу пришли авторы доклада «Главные угрозы, за которыми нужно следить в 2017 году», который опубликовал американский Совет по международным отношениям, пишет РБК.

Аналитики поставили «преднамеренный или непреднамеренный военный конфликт» между Россией и североатлантическим альянсом на первое место в категории угроз с высокой степенью влияния и «умеренной» вероятностью. В качестве причин авторы выделили «агрессивное поведение России в Восточной Европе».

Следующим по степени угрозы мировому сообществу стоит северокорейский кризис, который вызван испытанием ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет и военными провокациями. Также большой угрозой могут стать последствия проведения «в высшей степени разрушительной кибератаки на критически важную американскую инфраструктуру».

В категорию угроз с высокой степени вероятности возникновения попала нестабильная ситуация в Афганистане, а также эскалация конфликта между Турцией и курдскими группировками и война в Сирии.

Согласно докладу британского издательства IHS Jane`s, на который ссылается «Коммерсантъ», совокупные военные расходы стран, входящих в НАТО, впервые с 2010 года увеличились. В числе причин указаны ухудшения отношений с Россией и деятельность запрещенной террористической организации «Исламское государство».