





Бюджет конкурса составит 655 млн гривен (более 25 млн долларов).



В ближайшее время организаторы обещают публично презентовать творческую концепцию «Евровидение-2017» — слоган и логотип песенного конкурса. Уже утверждена творческая концепция сцены главной арены песенного конкурса. А в конце декабря — начале января будут объявлены цены на билеты.



В ближайшее время также будут объявлены локации для проведения церемонии открытия, красной дорожки, места расположения Евроклуба и Еврогородка.



Украинская участница Джамала с песней «1944» о депортации крымских татар победила на «Евровидении-2016» в Стокгольме, предоставив своей стране право принимать конкурс в 2017 году. Однако не один месяц после победы ходили слухи, что Украину могут лишить права на проведение конкурса из-за финансовых сложностей и бюрократических проволочек в организации. Второе место на конкурсе заняла Австралия, но по договоренности она не может стать площадкой для мероприятия из-за разницы во времени. Все указывало на то, что перенести «Евровидение-2017» могут в страну, занявшую третье место, — в Россию.



Поначалу сама Украина долго не могла определиться с городом, где пройдет конкурс. Министр культуры Евгений Нищук заявлял, что в стране нет подходящей под требования площадки. Три месяца организаторы оттягивали выбор, но в итоге остановились на Киеве. Озвучили также и сумму, которую готовы потратить на организацию конкурса, — всего около 45 миллионов долларов.



Потом возник вопрос с российскими исполнителями. Министр культуры заявил, что не все артисты могут попасть на конкурс. В частности, если Россия выберет для «Евровидения-2017» невъездного в Украину исполнителя, это будет расцениваться как сознательная провокация.



Позже генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания заявил об отставке из-за проблем с бюджетом «Евровидения-2017». Аласания пояснил, что также не готов к ответственности, которая увеличилась в связи с необходимостью подготовки конкурса.



6 декабря министр финансов Украины Александр Данилюк уверил, что финансирование «Евровидения-2017» в Киеве полностью обеспечено, а информация о переносе в другую страну не соответствует действительности.

Европейский вещательный союз принял решение оставить хозяйкой конкурса «Евровидение-2017» Украину. Мероприятие пройдет в Киеве, сообщает украинский Первый канал.Такое решение было принято, учитывая отчет исполнительных продюсеров о состоянии подготовки к проведению конкурса, сообщается на сайте телеканала.