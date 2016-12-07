Президент США Барак Обама в своей речи о проблемах безопасности признал, что зарождению и росту террористической организации «Исламское государство» способствовали ошибки, совершенные США в 2003 году. Президентом тогда был Джордж Буш.

Выступая на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида с речью, посвященной безопасности и борьбе с терроризмом, президент Барак Обама заявил, что США не будут повторять ошибок, которые способствовали росту и укреплению террористической организации «Исламское государство».

Видеозапись выступления Обамы опубликована на сайте Белого дома.

«Мы отказались повторять некоторые ошибки вторжения 2003 года, которые изначально и способствовали росту организации, ставшей известной как ИГИЛ», — заявил Обама.

Президент отметил, что его оппоненты неоднократно называли вывод войск из Ирака причиной возникновения ИГ. По мнению Обамы, такие утверждения несостоятельны.

​Американский президент отметил, что в результате действий его администрации, когда с ИГ стали бороться подготовленные местные силы безопасности при помощи коалиции, группировка потеряла «больше половины контролировавшихся ею территорий».

Террористическая группировка «Исламское государство», которая ранее называлась «Исламское государство Ирака и Леванта», возникла на территории Ирака в результате объединения нескольких террористических групп. В настоящее время ИГ контролирует обширные районы в Ираке и Сирии. США создали международную коалицию для борьбы с ней.

В октябре 2015 года ​бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в интервью CNN признал, что вторжение в Ирак является одной из причин возникновения террористической группировки «Исламское государство». Блэр, который в 2003 году возглавлял правительство и выступил за присоединение Великобритании к военной операции США в составе коалиции, на вопрос журналиста ответил, что доля правды в этом утверждении есть. «Я думаю, что в этом есть доля правды. Конечно, вы не можете сказать, что те, кто сместил Хусейна в 2003 году, не несут ответственности за ситуацию в 2015 году», — сказал он тогда.

Избранный президент США Дональд Трамп, который сменит Обаму 20 января 2017 года, в ходе предвыборной кампании критиковал внешнюю политику своих предшественников, демократа Барака Обаму и республиканца Джорджа Буша-младшего, в том числе вторжение в Ирак. Однако в списке кандидатов на высокие посты в его администрации оказались несколько вдохновителей действий США на Ближнем Востоке из числа неоконсерваторов, которые были влиятельны во время правления республиканских президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша и Джорджа Буша-младшего.

2 декабря 2016 года Трамп, который активно формирует будущую администрацию, заявил, что он выдвинет генерала Корпуса морской пехоты США в отставке Джеймса Мэттиса на должность министра обороны. В 1991 году Мэттис принимал участие в войне в Персидском заливе, позднее — в операции в Афганистане, а с 2003 года командовал дивизией в Ираке. При президенте США Бараке Обаме Мэттис некоторое время возглавлял Центральное командование Вооруженных сил, отвечавшее за операции в Ираке и Афганистане. За годы службы Мэттис получил прозвище Бешеный пес, которое упомянул Трамп в одной из своих записей после встречи с генералом.