







Антимонопольный комитет Украины в январе 2016 года наложил на «Газпром» штраф почти на 86 млрд гривен, потребовав уплатить его до 12 апреля и прекратить злоупотребление монопольным положением. Не дождавшись денег, в октябре комитет обратился в суд, который увеличил сумму вдвое с учетом просрочки выплаты штрафа.



Слушания по иску к «Газпрому» прошли в закрытом режиме.



Российский концерн отказывался платить штраф на том основании, что не ведет хозяйственную деятельность на территории Украины. «Газпром» пытался оспорить штраф в украинских судах, в том числе в Хозяйственном суде Киева, который отказался рассматривать иск, сославшись на ошибки в его оформлении.



Киев и Москва ведут несколько судебных тяжб по поводу транзита российского газа. В октябре 2014 года «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» и потребовал взыскать с российского монополиста компенсацию за снижение поставок газа через украинскую газотранспортную систему. Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Кобелев оценивал общую сумму исковых требований к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже примерно в 30 млрд долларов.



«Газпром» подал в Стокгольмский арбитраж встречный иск, потребовав взыскать с «Нафтогаза Украины» компенсацию на невыбранный в 2012-2013 годах газ, который Украина должна была приобрести согласно прописанному в контракте принципу «бери или плати». Общая сумма исков российской газовой монополии превысила 30 млрд долларов.



Хозяйственный суд Киева в понедельник, 5 декабря, удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины, который требовал обязать «Газпром» заплатить наложенный им штраф. Ведомство обвиняет российский концерн в использовании монопольного положения на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему.Иск к российской газовой монополии удовлетворен в полном объеме, говорится в сообщении комитета. «Газпром» согласно решению суда должен заплатить 171 млрд гривен, то есть примерно 6,66 млрд долларов.