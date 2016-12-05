







Конашенков обвинил в гибели российских военнослужащих «покровителей террористов из США, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований».



«Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства. Тех, кто создал, выпестовал и вооружил этих зверей в человеческом обличье, назвав их для оправдания перед своей совестью и избирателями оппозицией», — заявил Конашенков.



ООН и представители стран Запада критикуют Россию за авиаудары по Алеппо, жертвами которых становятся мирные жители. Россию, в частности, связывали с авиуадарами по больницам в Сирии.





Западные лидеры неоднократно призывали Россию отказаться от военных действий в Алеппо.



В понедельник минобороны РФ заявило, что российские военные медики приступили к работе в районе Алеппо — там было открыто приемное отделение с амбулаторией, специальное детское терапевтическое отделение, хирургическое отделение, а также отделения анестезиологии и реанимации.



В этот же день минобороны России признало В этот же день минобороны России признало потерю истребителя Су-33 — самолет разбился 3 декабря в Средиземном море при попытке посадки на авианосец «Адмирал Кузнецов». Причиной аварии минобороны назвало обрыв троса.



Также в понедельник стало известно, что сирийские правительственные войска овладели еще двумя районами восточного Алеппо, которые находились под контролем повстанцев. Три недели назад сирийские войска при поддержке российской авиации начали новую наступательную операцию на востоке города.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вооруженные группировки, которые откажутся покидать восточный Алеппо, будут приравнены к террористам.



Министерство обороны России подтвердило гибель медсестры в результате обстрела российского мобильного госпиталя в Алеппо. Ранее об этом сообщило агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на российского офицера.«В результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя одна российская военнослужащая-медик погибла. Двое медицинских работников получили тяжелые ранения. Пострадали и местные жители, прибывшие на прием к врачам», — сообщил официальный представитель минобороны Игорь Конашенков.По его словам, госпиталь подвергся артиллерийскому обстрелу боевиков, когда в нем шел прием местных жителей.