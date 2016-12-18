Конкурс музыкальных исполнителей «Евровидение-2017» могут перенести из Киева в Москву из-за бюрократических проволочек и финансовых сложностей на Украине, утверждает немецкая газета Bild. В конце ноября Украина получила последнее предупреждение от Европейского вещательного союза, который владеет брендом «Евровидение».

Решение о проведении песенного конкурса в Киеве или о его переносе ЕВС должен принять на генеральной ассамблее 8 декабря.

Источник Bild заявил, что идут «дискуссии» о Москве как возможном месте проведения, хотя решение пока не принято.

В финале «Евровидения-2016», который прошел в мае в Швеции, победила украинская певица Джамала. Соответственно, Украина получила право на проведение конкурса в следующем году. Второе место заняла австралийская певица Дэми Им, третье — россиянин Сергей Лазарев.

Как напоминает «Интерфакс», Австралия по договоренности не может претендовать на то, чтобы конкурс прошел на ее территории из-за разницы во времени. Таким образом, Россия получает право претендовать на проведение конкурса весной 2017 года в случае, если организаторы посчитают усилия Украины недостаточными.

Bild отмечает, что для Украины это было бы вдвойне неприятно, так как страна получила право на проведение конкурса после исполнения на предыдущем «Евровидении» в Швеции певицей Джамалой песни «1944», которую многие посчитали антироссийской. В ней рассказывалось о депортации татар из Крыма при Сталине. Как сообщалось, ЕВС ранее уже предупреждал Киев о риске переноса конкурса из-за бюрократических проволочек.

Заместитель гендиректора Национальной телекомпании Украины Виктория Романова рассказала, что власти страны уже гарантировали выделение на организацию конкурса 15 млн евро. Эта сумма меньше, чем обычно тратят организаторы конкурса — от 17 до 25 млн. Еще 10−14 млн евро выделяет ЕВС.

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