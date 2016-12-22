Распродажа Renault вдвое увеличила спрос на модели данной марки. Максимальные скидки сделали выгоду очевидной: новые Renault сегодня доступны всего от 13 800 руб. (138 млн).

Как показала акция, наибольшей популярностью у покупателей пользуются внедорожные модели Renault.





Самой популярной комплектацией Renault Duster является 2.0 Expression Plus за 23 300 руб. (233 млн), в список оснащения которой входят постоянный полный привод All-Mode 4X4, аудиосистема CD/MP3/USB/AUX с Bluetooth, LED-оптика, кондиционер, диски R16, рилинги на крыше.

Самый продаваемый Renault Stepway в максимальной комплектации 1.6 Privilege за 20 700 руб. (207 млн) имеет автоматический климат-контроль, круиз-контроль, обогрев сидений, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обшивкой, аудиосистему CD/MP3/USB/AUX с Bluetooth, диски R16.

Наибольшей популярностью у покупателей нового Renault Kaptur пользуется комплектация Drive за 27 300 руб. (273 млн). В список оснащения данной версии уже входят круиз-контроль, ESP c функцией Hill Start Assist, cистема бесконтактного доступа в салон «Свободные руки», обогрев сидений, аудиосистема CD/MP3/USB/AUX с Bluetooth, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обшивкой, кондиционер, светодиодные ходовые огни С-shape и задние фонари с 3D-эффектом, легкосплавные диски R17, уникальная система дистанционного пуска Renault Start, которая позволяет дистанционно завести и прогреть двигатель уже к началу поездки.

Самой доступной моделью Renault является Logan, который в рамках распродажи предложен от 13 800 руб. (138 млн).





ДОСТУПНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ

Доступный ежемесячный платеж по программе Renault Finance позволяет значительно облегчить процесс покупки. Например, минимальный ежемесячный платеж за Renault Logan составит всего 130 руб. (1,3 млн)*.

Ставка от 5,99% в валюте при авансовом платеже от 50% до 60%

Ставка от 13% в российских рублях при авансовом платеже от 50% до 60%

Оформление документов прямо в автоцентре Renault

Без справки о доходах

Общий срок программы финансирования — 5 лет

Возможность досрочного погашения через год без выплаты процентов

Кроме того, Renault Finance позволяет приобрести новый авто в рассрочку, а также в кредит в белорусских рублях.

ПРОГРАММА ТРЕЙД-ИН

В рамках программы Renault Selection имеется возможность сдать в трейд-ин ваш Renault с пробегом в зачет стоимости нового. На сайте программы вы можете оставить запрос на оценку онлайн.

Количество авто по специальным ценам ограничено. Узнайте наличие и пройдите тест-драйв прямо сегодня у ближайшего дилера Renault:

г. Гомель, пр-т Космонавтов, 116, т. (+375 232) 25−11−25, renault-gomel.by

*Выплаты подсчитаны справочно на 20.12.2016 при условии аванса 50%. Размер платежей определяется курсом валют. После 12-го месяца платежи рассчитываются по ставке стандартной программы. Спрашивайте подробности в отделе продаж вашего дилера Renault.