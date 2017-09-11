Где покупать метизы и сетки? Понятно, что если речь об одном рулоне или сотне саморезов — то на рынке или в специализированном магазине. Но, скажем, собрались делать забор из рабицы. И вот уже розничный покупатель сразу же превращается в оптовика. А оптовые цены — это всегда интереснее.
«Висма-Строй» — компания, которая вот уже 14 лет поставляет огромный
спектр материалов для любых, порой самых неожиданных строительных
экспериментов. Свыше 1800 наименований — от перфорированного крепежа до
шпилек, от анкеров до кровельных саморезов!
Метизы для Гомеля
Мы рады, что наш крепеж и метизы стали доступны теперь и жителям
Гомеля. «Висма-Строй» предлагает особые условия оптовым клиентам.
«Висма-строй» работает по доставке с городом и областью успешно и
эффективно. Компания имеет возможность снабжать клиентов оперативно и
качественно несмотря на расстояние, которое разделяет.
Ассортимент «Висма-Строй»
Крепеж
- гвозди: строительные, ершенные, оцинкованные, толевые, финишные, гвоздь для дюбеля, спец. заказы
- саморезы
- анкера
- дюбеля
- перфорированный крепеж
- мебельный крепеж
- скобы кованные для стропильных систем с ребром жесткости (собственное производство)
- дюбеля для крепления теплоизоляции (собственное производство)
Сетки
- оцинкованная и чёрная сетка «Рабица», высота от 1-3 м, разные ячейки(собственное производство)
- сварная сетка в картах, каркасы (собственное производство)
- сварная сетка в рулонах
- тканая сетка
- ЦПВС
- пластиковые сетки
Изделия из проволоки
- проволока (намотка бухт по спецзаказам)
- пруток металлический диаметр 3-8 мм, точно в размер
- электроды прогрева бетона
Электроды сварочные
- МР-3
- УОНИ
- Для чугуна
- Для нержавейки
Метизы и сетки оптом — наш «конёк»
Рабица в рулонах, сварная сетка, проволока и крепеж — наш основной
профиль. Мы ладим с оптом. Ступенчатая система скидок, гибкие условия
доставки, выдерживание сроков — наши клиенты могут рассчитывать на это в
полной мере. Собственное производство позволяет нам обеспечивать и
объемы, и качество.
Крепеж будет расти в цене
Можно с уверенностью сказать, что крепеж и метизы продолжат расти в
цене. Китай сокращает свою металлургическую промышленность, что,
безусловно, оказывает давление на рынок. С 1 сентября крупнейшие
металлургические комбинаты России подняли цены на проволоку и крепеж. В
этих условиях предложение запастись метизами звучит здраво.
«Висма-Строй»- мы готовы обеспечить вашу стройку впрок! Звоните нам!
Контакты Висма-Строй
г. Минск, ул. Уручская 25А (300 м от строительного рынка)
УНН 190476077
Телефоны:
8017-265-65-89 городской
8017-265-66-60 факс
8044-596-06-04 Велком
8044-569-08-03 Велком
Сайт: visma-stroy.by
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