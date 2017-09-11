Где покупать метизы и сетки? Понятно, что если речь об одном рулоне или сотне саморезов — то на рынке или в специализированном магазине. Но, скажем, собрались делать забор из рабицы. И вот уже розничный покупатель сразу же превращается в оптовика. А оптовые цены — это всегда интереснее.

«Висма-Строй» — компания, которая вот уже 14 лет поставляет огромный спектр материалов для любых, порой самых неожиданных строительных экспериментов. Свыше 1800 наименований — от перфорированного крепежа до шпилек, от анкеров до кровельных саморезов!

Метизы для Гомеля

Мы рады, что наш крепеж и метизы стали доступны теперь и жителям Гомеля. «Висма-Строй» предлагает особые условия оптовым клиентам. «Висма-строй» работает по доставке с городом и областью успешно и эффективно. Компания имеет возможность снабжать клиентов оперативно и качественно несмотря на расстояние, которое разделяет.

Ассортимент «Висма-Строй»

Крепеж

гвозди: строительные, ершенные, оцинкованные, толевые, финишные, гвоздь для дюбеля, спец. заказы

саморезы

анкера

дюбеля

перфорированный крепеж

мебельный крепеж

скобы кованные для стропильных систем с ребром жесткости (собственное производство)

дюбеля для крепления теплоизоляции (собственное производство)

Сетки

оцинкованная и чёрная сетка «Рабица», высота от 1-3 м, разные ячейки(собственное производство)

сварная сетка в картах, каркасы (собственное производство)

сварная сетка в рулонах

тканая сетка

ЦПВС

пластиковые сетки

Изделия из проволоки

проволока (намотка бухт по спецзаказам)

пруток металлический диаметр 3-8 мм, точно в размер

электроды прогрева бетона

Электроды сварочные

МР-3

УОНИ

Для чугуна

Для нержавейки

Метизы и сетки оптом — наш «конёк»

Рабица в рулонах, сварная сетка, проволока и крепеж — наш основной профиль. Мы ладим с оптом. Ступенчатая система скидок, гибкие условия доставки, выдерживание сроков — наши клиенты могут рассчитывать на это в полной мере. Собственное производство позволяет нам обеспечивать и объемы, и качество.

Крепеж будет расти в цене

Можно с уверенностью сказать, что крепеж и метизы продолжат расти в цене. Китай сокращает свою металлургическую промышленность, что, безусловно, оказывает давление на рынок. С 1 сентября крупнейшие металлургические комбинаты России подняли цены на проволоку и крепеж. В этих условиях предложение запастись метизами звучит здраво. «Висма-Строй»- мы готовы обеспечить вашу стройку впрок! Звоните нам!





Контакты Висма-Строй

г. Минск, ул. Уручская 25А (300 м от строительного рынка)

УНН 190476077

Телефоны:

8017-265-65-89 городской

8017-265-66-60 факс

8044-596-06-04 Велком

8044-569-08-03 Велком

Сайт: visma-stroy.by