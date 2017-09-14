Гомель и Херсон могут наладить в 2018 году регулярное авиасообщение

Белорусский Гомель и украинский Херсон могут наладить в следующем году регулярное авиасообщение. Об этом сообщила корреспонденту БелТА заместитель директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Ирина Морозова. Она принимала участие в переговорах по данному вопросу с участием представителей Херсонской и Гомельской областей, авиакомпании «Белавиа» и других заинтересованных ведомств, которое проходили в аэропорту Гомель.

По словам Ирины Морозовой, во время переговоров стороны подтвердили встречное желание наладить авиамост между двумя областными центрами и пришли к выводу, что данная линия может быть востребована. Вопрос лишь в доступной стоимости перелета для пассажиров. «Чтобы снизить цену на билеты, мы предложили украинским коллегам рассмотреть вопрос введения определенных преференций для нашего перевозчика, например, уменьшить стоимость обслуживания рейса в Херсоне. Как только мы найдем понимание по коммерческой составляющей, все остальные детали по организации регулярного авиасообщения будут улажены в рабочем порядке», — отметила она.

В переговорах, которые прошли в аэропорту, принимали участие представители официальной делегации Херсонской области, которая находится сейчас с двухдневным визитом в Гомельской области. Сегодня и завтра члены делегации посетят ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий в Гомеле и Мозырском районе. Запланированы также переговоры в облисполкоме, в которых примут участие председатель облисполкома Владимир Дворник и председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев.

Аэропорт Гомель является вторым аэропортом республики по объемам коммерческой авиационной работы. В 2016 году через аэропорт Гомель выполнили полеты 1200 воздушных судов, было обслужено более 60 тыс. авиапассажиров. За восемь месяцев текущего года через Гомель выполнили полеты 647 воздушных судов и более 20 тыс. пассажиров.

Из гомельского аэропорта традиционно выполняются чартерные рейсы авиакомпании «Белавиа» в нефтедобывающие регионы России, рейсы в курортные регионы Турции, Черногории, Болгарии (в ближайших планах рейсы в Египет), рейсы в Европу по детской оздоровительной программе.