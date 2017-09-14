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БЖД с 16 сентября назначает дополнительный поезд из Гомеля в Минск

  • 14 сентября 2017, 17:29
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Белорусская железная дорога с 16 сентября назначает дополнительный поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 727 Гомель-Минск, сообщили БелТА в пресс-центре БЖД.

Поезд будет курсировать по субботам и понедельникам.

Время отправления поезда из Гомеля в 07.05, прибытие на станцию Минск-Пассажирский в 10.20.


БелТА

Места: Гомель (20250), Минск (5345)

Метки: Общество (27422)

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