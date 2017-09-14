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Лукашенко назначил новых руководителей районов в Гомельской области

  • 14 сентября 2017, 17:22
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14 сентября глава государства одобрил кадровые перестановки в области.

Александр Лукашенко назначил:


  • Дмитрия Алейникова — председателем Светлогорского райисполкома (работает главой администрации Советского района г. Гомеля);
  • Андрея Горбачева — председателем Буда-Кошелевского райисполкома (работает главой администрации Центрального района г. Гомеля);
  • Веронику Байкову — председателем Лоевского райисполкома (работает управляющим делами Мозырского райисполкома);
  • Виктора Полуянова — председателем Октябрьского райисполкома (работает начальником Житковичского ПМС).

Среди серьезных кадровых перестановок еще можно назвать назначение министра природных ресурсов и охраны окружающей среды – Андрея Худыка, информирует БелТА.


gomel.today

Люди в материале: Дмитрий Алейников (10), Андрей Горбачев (15), Вероника Байкова (5), Викртор Полуянов (1)

Метки: Власть (1419)

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