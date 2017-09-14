В Гомеле состоится презентация «Школы маркетинга»

Если вы начинающий маркетолог и хотите знать все о маркетинге, или вы опытный специалист и понимаете, что не знаете о маркетинге почти ничего, то утолить вашу жажду новых знаний не так уж и сложно.

Бизнес-школа ИПМ — единственный в Беларуси образовательный центр, обладающий аккредитацией Королевского института маркетинга (The Chartered Institute of Marketing, CIM, Великобритания). Все квалификационные программы и курсы по маркетингу Бизнес-школы ИПМ разработаны на основе 18-летнего опыта сотрудничества с CIM. Опыт маркетологов мира аккумулирован, изучен, переработан и адаптирован под реалии Беларуси ведущими специалистами Бизнес-школы.

Это позволяет проводить обучение как для менеджеров, которые осознали, что им необходимо знание маркетинга, начинающих маркетологов, тех, кто хочет начать свой путь в маркетинге, так и для директоров по маркетингу, руководителей, ответственных за управление маркетинговым процессом на операционном уровне и за формирование маркетинговой стратегии компании.

Получить «королевские» знания по маркетингу очень просто. Приходите на Презентацию Школы маркетинга, которая стала уже доброй традицией по всей Беларуси, и каждый год собирает все больше специалистов, которым интересен маркетинг. На презентации вы сможете посмотреть на себя со стороны, проанализировать сильные и слабые стороны и сделать правильный выбор. Какую программу выбрать, какие именно компетенции вам нужны? Проанализировать себя: склонности, навыки и окружение — вам помогут наши эксперты и руководитель Школы маркетинга Алексей Дунаевский.

Подробности о презентации и регистрация.