В Речице пьяный подросток устроил дебош в маршрутном такси

16-летний речичанин в алкогольном опьянении ударил пассажира маршрутки за громкий смех. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело.

В Речице 12 сентября в 11-м часу вечера нетрезвая компания молодых людей возвращалась домой в переполненной маршрутке. Поводом выпить стала личная драма друга: 16-летнего речичанина бросила девушка.

В какой-то момент один из пассажиров, ехавший со своей девушкой и ее ребенком, рассмеялся в ответ на какую-то шутку. Несовершеннолетний принял смех на свой счет, обернулся и спросил: «Кому тут смешно?».

Дальнейшие события разворачивались стремительно. На встречный вопрос 16-летний хулиган ответил ударом. Кулак рассек бровь мужчины на глазах у девушки и ребенка, в салоне поднялся шум. Быстрее всех сориентировался водитель маршрутки — машина как раз проезжала мимо РОВД. Хулигана, его друзей, потерпевшего с девушкой и ребенком высадили у здания райотдела, куда те спокойно, по собственной воле отправились оформлять инцидент.

Как рассказал участковый инспектор ИДН Речицкого РОВД капитан милиции Александр Черношей, несовершеннолетний состоит на учете ИДН за употребление токсических веществ, проживает с матерью, учится в Речицком государственном профессиональном аграрно-техническом лицее.

Неокрепшая психика и алкоголь превращают личные драмы в общественные. Три дня в ИВС охладят голову речичанина, однако провести взаперти он может куда больший срок. За хулиганство в отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Беларуси, максимальное наказание по которой не три дня, а три года лишения свободы.