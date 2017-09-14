«Всех на свете круче наш Гомсельмаш!» Российское «Авторадио» спело «гимн» гомельского предприятия (видео)

«Всех на свете круче наш Гомсельмаш!» Песня с такими строчками в припеве была исполнена в рамках утреннего шоу «Мурзилки LIVE» на Авторадио. В данной радиопередаче каждое утро сочиняют, поют, играют и шутят поющие ведущие российского Авторадио «Мурзилки International».

Несмотря на то, что песня посвящена заводу «Гомсельмаш», называется она почему-то «Трактор». Предлагаем оценить это шуточное произведение.