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«Всех на свете круче наш Гомсельмаш!» Российское «Авторадио» спело «гимн» гомельского предприятия (видео)

  • 14 сентября 2017, 13:12
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«Всех на свете круче наш Гомсельмаш!» Песня с такими строчками в припеве была исполнена в рамках утреннего шоу «Мурзилки LIVE» на Авторадио. В данной радиопередаче каждое утро сочиняют, поют, играют и шутят поющие ведущие российского Авторадио «Мурзилки International».

Несмотря на то, что песня посвящена заводу «Гомсельмаш», называется она почему-то «Трактор». Предлагаем оценить это шуточное произведение.


Деловой Гомель

Места: Гомель (20247)

Метки: Шапито (194)

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