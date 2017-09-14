В Гомеле пенсионерка присвоила забытый в туалете телефон и испугалась своего поступка

69-летняя гомельчанка присвоила сотовый телефон, забытый в общественном туалете одной из гомельских организаций. На вопрос правоохранителей, почему не попыталась вернуть, пенсионерка пояснила: испугалась.
В Центральный РОВД обратилась за помощью работница Гомельского агентства по земельному кадастру. Убираясь в туалете организации, женщина выложила телефон из кармана и благополучно забыла об этом. Позже она вернулась, но аппарата не нашла.
Камер видеонаблюдения в здании не оказалось. И пока телефон был выключен, правоохранители опросили всех, кто в тот день обращался в кадастровое агентство. В результате установили подозреваемую.
Как рассказал оперуполномоченный ОУР Центрального РОВД Гомеля старший лейтенант милиции Евгений Фесенко, пенсионерка сразу призналась: чужой телефон взяла, но позже испугалась и решила выбросить. Не успела.
За свои 69 лет женщина ни разу не попадала в поле зрения милиции. Теперь же необдуманный поступок грозит ей неприятностями. Похищенное изъяли и вернули владелице, а в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Беларуси.
Интересно, что избавить себя от подобного пятна женщина могла оставив найденный телефон на посту милиции, который так удачно располагался в том же здании, что и кадастровое агентство. Что заставило ее пройти мимо — желание обновить собственный аппарат или сделать подарок кому-то из внуков — установит следствие.
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