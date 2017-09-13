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Фотофакт: на Сосновой столкнулись легковушка и мотоцикл

  • 13 сентября 2017, 23:31
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На перекрестке улиц Барыкина и Сосновой столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

В сообществе «ВКонтакте» «Привет сейчас | Гомель» опубликована запись со снимками аварии. Как сообщает автор фото, мотоцикл практически развалился на две половины, но мотоциклист на момент аварии был жив. По словам очевидцев, 19-летний мотоциклист сейчас находится в реанимации. По версии, которую озвучили свидетели ДТП в комментариях, причиной аварии стал поворот автомобиля на красный сигнал светофора.

Официальных комментариев происшествия пока не поступало.





gomel.today

Места: Гомель (20243)

Метки: Происшествия (10821), Авто (4398)

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