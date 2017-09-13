Фотофакт: на Сосновой столкнулись легковушка и мотоцикл

На перекрестке улиц Барыкина и Сосновой столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

В сообществе «ВКонтакте» «Привет сейчас | Гомель» опубликована запись со снимками аварии. Как сообщает автор фото, мотоцикл практически развалился на две половины, но мотоциклист на момент аварии был жив. По словам очевидцев, 19-летний мотоциклист сейчас находится в реанимации. По версии, которую озвучили свидетели ДТП в комментариях, причиной аварии стал поворот автомобиля на красный сигнал светофора.

Официальных комментариев происшествия пока не поступало.











