В Гомеле пьяный водитель оказал сопротивление ГАИ

Во время несения службы на улице Федюнинского сотрудник УГАИ УВД Гомельского облисполкома обратил внимание на автомобиль «Опель Омега». Его водитель странно себя вёл: то двигался очень медленно, то превышал скоростной режим, то вилял по дороге, то ехал между полос. Сотрудник решил остановить транспортное средство, проверить физическое состояние водителя и наличие у него необходимых документов.
— Через дежурного оперативно-дежурной службы был вызван дополнительный наряд, — рассказала подробности сотрудник УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк. — С включёнными синими и красными маячками на служебном автомобиле он проследовал за «Опелем». На пересечении улиц Федюнинского и Свиридова транспортное средство остановили.
За рулём автомобиля находился житель города Мозыря 1972 года рождения, который имел явные признаки алкогольного опьянения.
В отношении водителя был начат административный процесс. Во время составления административного протокола по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь мужчина стал неадекватно себя вести: пытался покинуть служебный автомобиль, оказывал неповиновение законному требованию должностного лица, находившегося при исполнении. И как результат — дополнительное административное нарушение, предусмотренное ст.23.4 КоАП Республики Беларусь.
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