Как будет ходить транспорт в праздничные дни

Как обычно в праздничные дни в Городе происходят временные закрытия некоторых улиц и площадей, а часть общественный транспорт работает по несколько изменённым маршрутам. Такие закрытия и передвижки произойдут и в День города.

Будет ограничено движение транспорта по площади имени В.И. Ленина на участке от улицы Трудовой до проспекта Ленина на период с 8.00 13 сентября до 8.00 16 сентября с расстановкой дорожных знаков по схеме, согласованной с управлением Государственной автомобильной инспекции управления внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета;

Также будет закрыто движение транспорта по площади имени В.И. Ленина на участке от улицы Трудовой до проспекта Ленина на период с 8.00 до 22.00 16 сентября с расстановкой дорожных знаков по схеме, согласованной с управлением Государственной автомобильной инспекции управления внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета;

Будет запрещена парковка и стоянка транспортных средств на площади имени В.И. Ленина на период с 20.00 15 сентября до 22.00 16 сентября.

Закроется движение транспорта:

по улице Крестьянской, на участке от улицы Советской до улицы Пушкина на период с 20.00 15 сентября до 16.00 16 сентября;

до 16.00 16 сентября; по площади Восстания на период с 14.00 15 сентября до 23.00 16 сентября.

Будут организованы места для высадки делегатов и парковку транспортных средств на пересечении ул. Советская, ул. Пушкина и ул. Комсомольская вблизи бизнес-центра «Пушкин-Плаза» 15 сентября с 18.00 до 22.00.

Закроется движение транспорта на местном проезде на участке от ул. Ланге до ул. Билецкого с 13.00 15 сентября до 20.00 часов 16 сентября.

16 сентября закроется движение транспорта:

по улице Комсомольской, на участке от улицы Советской до улицы Кирова на период с 8.00 до 16.00;

по улице Ланге и улице Билецкого на участке от улицы Пушкина до улицы Советской на период с 10.00 до 16.00;

по улице Мележа на период с 8.00 до 22.00;

по площади в микрорайоне «Костюковка» со стороны улиц Незалежности, Первомайская и Октябрьская на период с 9.00 до 22.00;

по улице Озерной от пересечения со 2-м Рощинским переулком до пересечения с улицей Коммунальная и по улице Коммунальная от пересечения с улицей Приозерная до пересечения с улицей Озёрная с 16.00 до 20.00;

по Ильинскому спуску, на участке от улицы Комисарова до улицы Набережной на период с 9.00 до 22.00;

по улице Советской на участке от площади Восстания до площади имени В.И. Ленина, улицам Трудовой, Коммунаров (за исключением автотранспорта, задействованного для обслуживания праздничных мероприятий) на период с 10.00 до 15.00.

Также будет ограничено движение транспорта по улице Комиссарова на участке от улицы Пролетарской с 17.00 до 23.00.

В этот же день 16 сентября будет организована парковка автобусов по улице Комсомольской, на участке от улицы Советской до улицы Кирова на период с 8.00 до 16.00.

А также запрещена парковка и стоянка транспортных средств:

на улице Ланге, улице Билецкого и местном проезде на период с 0.00 до 10.00;

по улице Комисарова, на участке от Ильинского спуска до государственного учреждения здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» на период с 10.00 до 16.00;

около государственного учреждения «Гомельский областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта и фристайлу» (за исключением автотранспорта, задействованного для обслуживания праздничных мероприятий) на период с 0.00 до 22.00.

В связи с выше перечисленными закрытиями и ограничениями изменится движение некоторых маршрутов общественного транспорта.

На период закрытия движения транспорта по улице Советской на участке от площади Восстания до площади имени В.И. Ленина:

троллейбусы маршрутов №№ 1, 10, 15, 16 будут направлены по проспекту Победы в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрутов №№ 3, 10 А, 10-Т — по проспекту Победы и Привокзальной площади,

троллейбусы маршрутов №№ 2, 8, 20, 25 и автобусы маршрутов №№ 12, 17, 34, 39, 3-Т, 12-Т, 14-Т, 17-Т, 23-Т — по проспекту Победы, Привокзальной площади и проспекту Ленина и далее по маршрутам.

Автобусы маршрутов №№ 18, 18А, 18-Т повезут пассажиров с улицы Советской по улицам Рогачевской, Кирова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

На период закрытия движения по улице Мележа автобусы маршрутов № 42 А и № 2-Т, № 2 Э будут направлены по улице Богдана Хмельницкого.