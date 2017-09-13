В Гомеле 16 сентября пройдёт кастинг детского конкурса красоты «Маленькие гомельчане»

В Гомеле 16 сентября пройдёт кастинг городского детского конкурса красоты «Маленькие гомельчане». Организаторы его — подиум школа Сергея Нагорного и ГЦК — отберут претендентов на звание «Мисс маленькая гомельчанка» и, впервые, «Мистер маленький гомельчанин».

Кастинг состоится с 12.00 до 13.00 на площадке ресторана Nemoclub.

— Мы ждём харизматичных, обаятельных, улыбчивых девочек и, особенно, мальчиков 9-11 лет, — рассказывает директор подиум школы Сергея Нагорного Юлия Дашкевич. — Конкурсантам нужно будет рассказать жюри о себе и поздравить Гомель с 875-летием.

Сам же детский конкурс красоты пройдёт 26 ноября в городском центре культуры.