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В Гомеле 16 сентября пройдёт кастинг детского конкурса красоты «Маленькие гомельчане»

  • 13 сентября 2017, 15:22
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В Гомеле 16 сентября пройдёт кастинг городского детского конкурса красоты «Маленькие гомельчане». Организаторы его — подиум школа Сергея Нагорного и ГЦК — отберут претендентов на звание «Мисс маленькая гомельчанка» и, впервые, «Мистер маленький гомельчанин».

Кастинг состоится с 12.00 до 13.00 на площадке ресторана Nemoclub. 

— Мы ждём харизматичных, обаятельных, улыбчивых девочек и, особенно, мальчиков 9-11 лет, — рассказывает директор подиум школы Сергея Нагорного Юлия Дашкевич. — Конкурсантам нужно будет рассказать жюри о себе и поздравить Гомель с 875-летием.

Сам же детский конкурс красоты пройдёт 26 ноября в городском центре культуры.


Ирина Чернявская, Гомельские ведомости
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Места: Гомель (20242)

Метки: Афиша (1615)

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